Екатеринбург, 16 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» нашли тело мужчины, сообщили 16 августа порталу E1. RU в Следственном комитете (СК) Свердловской области.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — уточнили в СК.

По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.

Как рассказала порталу очевидица, утонувшему было около 25 лет. Рядом с фонтаном, где нашли его тело, стоял велосипед.

«Недалеко от Плотинки в фонтане нашли тело молодого человека. Когда я проходила, уже была скорая и мешок с трупом. Рядом люди, которые вызвали скорую, сказали, что несчастный случай — утонул в фонтане», — поделилась она.

По данным источника E1. RU, молодому человеку резко стало плохо, возможно, оторвался тромб или остановилось сердце, и он упал в воду.

Как передавало ИА Регнум, в июне молодой человек скончался, пытаясь «охладиться» в фонтане на северо-западе Москвы.

Так, студент МГТУ им. Н. Э. Баумана вместе с 18-летней сестрой выехали на велосипедах на прогулку. Они остановились у фонтана в сквере возле Щукинского парка. Тогда 20-летний молодой человек решил искупаться в фонтане. Увидев, что молодому человеку стало нехорошо, девушка начала звать на помощь прохожих. Приехавшие на место медики не смогли помочь парню. По одной из версий, молодой человек мог скончаться из-за того, что, зайдя в фонтан, случайно наступил на оголённый провод, и его ударило током.