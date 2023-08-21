Москва, 21 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. На донецком, южнодонецком, херсонском, запорожском и краснолиманском направлениях ВСУ за сутки потеряли 535 военных убитыми и ранеными, сообщил 21 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком направлении потери ВСУ составили 225 человек, на южнодонецком — 110, на краснолиманском — 75. На херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла 45 военных, на запорожском — 80.

На донецком направлении авиация и артиллерия группировки «Юг» отразили три атаки ВСУ в районах города Красногоровки и посёлка Невельское в ДНР.

Потери украинской стороны — до 225 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

На южнодонецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ в районах села Старомайорское и посёлка Урожайное в ДНР.

Потери ВСУ — до 110 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, САУ британского производства AS-90 Braveheart и «Нона-С», артиллерийская система американского производства М777.

На краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки противника в районе села Червоная Диброва в ЛНР. Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах сёл Ямполовка, Серебрянка и Григоровка в ДНР.

«Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

Потери ВСУ на запорожском направлении составили свыше 80 военных. Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе села Работино Запорожской области. В районе села Омельник Запорожской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ привело данных о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации, о которых заявили взятые в плен украинские военные. Пленные также рассказали о плохой военной подготовке в ВСУ.

В группировке «Юг» 21 августа рассказали об уничтожении трёх вагонов с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении с помощью ракетного удара. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, ракетный удар также уничтожил значительное количество живой силы ВСУ.