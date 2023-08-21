Авдеевка, ДНР, 21 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении, рассказал 21 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

РИА Новости

Военный сообщил, что удар ракетные подразделения «Юга» нанесли по станции разгрузки Межевая.

«Уничтожены три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника», — сообщил Астафьев.

Он добавил, что расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли удар также в районе населённого пункта Новодмитровка. Ракетами российские военные поразили сосредоточение живой силы и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Кроме того, на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и марьинском направлениях удары по дислокациям ВСУ нанесли самолёты Су-25 штурмовой авиации «Юга».

Также российские артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе села Новомихайловки, пункту управления БПЛА в посёлке Ласточкино. Этот удар уничтожил пикапы с пехотой в Красногоровке, Авдеевке, Белогоровке, а в районе села Клещеевки — БМП HMMWV.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20 в Дылеевке, миномёты 120-го калибра в районах Григоровки, Белогоровки, Курдюмовки и Тоненького. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена боевая машина пехоты противника в районе населённого пункта Привольное», — рассказал Астафьев.

Он добавил, что в районе Клещеевки российские военные также уничтожили бронированный Hummer и два пикапа с диверсантами ВСУ. Удар нанесли FPV-дроны.

По данным Минобороны от 20 августа, российские военные за сутки 19 августа успешно отразили шесть атак ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского, Веселого, Майорска и Старомихайловки.

За сутки 19 августа потери ВСУ на донецком направлении превысили 280 военных убитыми и ранеными. В районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка бойцы «Юга» уничтожили полевые склады боеприпасов украинской армии.