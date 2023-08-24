Москва, 24 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Такой документ разработан впервые и позволит навести порядок в области строительства туристической инфраструктуры. Во-первых, процедура станет прозрачной. Во-вторых, защитит национальные парки и заповедники от чрезмерного влияния человека на уникальные природные системы.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Природная сила

О сохранении уникальной природы России заботится национальный проект «Экология». За первое полугодие 2023 года площадь ООПТ увеличена на 5,4 млн гектаров. Посетителями стали более 5,88 млн туристов. К 2025 году количество туристов в нацпарках и заповедниках составит не менее 12,5 млн.

По оценке главы Минприроды России Александра Козлова, особо охраняемые природные территории федерального значения занимают свыше 75 миллионов гектаров. Но заниматься рекреационной деятельностью можно только на шести миллионах гектаров, это меньше 5% от общей площади.

Главное условие для организации туризма, которое вводит новый закон, — сохранение природных объектов, растительного и животного мира. Для этого необходимо добиться минимизации негативного воздействия туристов на окружающую среду и установить прозрачный механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы заниматься туристической деятельностью в национальных парках. Всё это позволит создать систему развития для каждого заповедника, нацпарка или заказника.

«Туристическая деятельность и раньше велась на ООПТ, и важно, что закон даст нам возможность провести инвентаризацию всех заключённых ранее договоров», — отметил Александр Козлов. По его словам, если арендатор добросовестно вёл деятельность, то отношения будут продлены на следующий срок. А если окажется, что человек не дорожит природой, вредит ей — такие договоры будут расторгнуты.

Александр Козлов отметил также, что при грамотном подходе можно регулировать степень воздействия человека на окружающую среду, перераспределить поток посетителей с одних участков на другие. «А значит, человек сможет соприкоснуться с природой и не навредить ей», — отметил Александр Козлов.

К примеру, по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в национальном парке «Русский Север» в Вологодской области реконструировали экологическую тропу «По горе Маура». Посетителям теперь доступны маршрут «Кириллов — Топорня — Сокольский бор — Кириллов» и современный визит-центр. Это место, где посетители получают информацию об охраняемой природной территории, а также сопутствующие рекреационные услуги, расположилось в селе Горицы Кирилловского округа.

Vologdatourinfo.ru Национальный парк «Русский север»

«Великолепный бор с подготовленными местами для стоянки. Отличное место для отдыха!» — отмечает туристка Светлана Васильева.

«Один из самых замечательных национальных парков России. Турист, помимо удивительной природы, может созерцать объекты культурного наследия: Кирилло-Белозерский, Горицкий и Ферапонтов монастыри. Сокольский бор, Топорня, горы Маура и Ципина — всё это здесь, и всё это живописно и более чем впечатляюще», — поделилась посетитель Наталья Абгаруан.

В перспективе национальном парке «Русский Север» запланировано создание экологической тропы на горе Сандыревой, являющейся памятником природы областного значения.

На Чукотке развивается национальный парк «Берингия» — одна из самых отдалённых и труднодоступных особо охраняемых природных территорий на карте России. Он состоит из пяти разрозненных участков, разбросанных по всему полуострову. Но благодаря нацпроекту «Экология» в бухте Гильмимыль, Сенявинском проливе, Беринговом море обустроен туристско-рекреационный кластер. Установлены утепленные четырехместные жилые модули без удобств, оборудованные мебелью и отопительными приборами

«К достижениям относится и то, что мы создали интересный и яркий туристический продукт, который пользуется большой популярностью, и продолжаем развивать инфраструктуру для познавательного туризма. Туры в нацпарк бронируют на год вперёд», — пояснил директор национального парка «Берингия» Владимир Бычков.

Несмотря на суровый климат, туризм в ООПТ Чукотки привлекает всё больше туристов.

«Прекрасный уголок планеты. Суровый в климатическом понимании регион имеет массу великолепных мест как для отдыха, так и для работы. Поражает дружелюбие и прекрасное отношение коренных жителей к приезжим», — отозвался о национальном парке «Берегиня» турист Валерий Цебеков.

«Суровая красота российского Крайнего Севера завораживает. В этом национальном парке необходимо побывать», — делится Андрей Белокопытов.

«Удивительное место. Это другой мир и другая планета. Сюда нужно ехать, когда увидел полмира. Сопки, нерпы, птичьи базары, киты, кристальная вода и суровый север. Но нужно понимать, что добраться и выбираться отсюда крайне сложно. Погода может меняться кардинально», — отмечает Николай Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Экология» заботится о сохранении уникальной природы России. Благодаря ему уникальные природные территории получают статус заповедных (к 2025 году появится 25 новых ООПТ), а для защиты наиболее редких видов животных разрабатываются специальные стратегии.

Нацпроект популяризирует экологический туризм — в национальных парках появляется инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды.