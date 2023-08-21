Вашингтон, 21 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё троих госпитализировали после употребления молочного коктейля в ресторане в Такоме, штат Вашингтон, сообщил CNN.

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Выяснилось, что причина отравления — бактерии листерия, которые размножились в машинах для приготовления мороженого. Сотрудники ресторана не очищали эти аппараты должным образом. Листерии могут поражать людей в течение 70 дней после употребления.

Также шесть человек госпитализировали в период с 27 февраля по 22 июля.

Симптомами инфекции листерия являются лихорадка, мышечные боли, а иногда диарея и другие желудочно-кишечные проблемы. Кроме того, инфекция может вызывать головную боль, спутанность сознания и судороги.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, бактерии листерия ежегодно вызывают около 1600 случаев листериоза в США. Ежегодно от этой болезни умирает около 260 человек. Листериоз чаще поражает пожилых людей, беременных женщин, младенцев и взрослых с ослабленной иммунной системой.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, во Владимире число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой увеличилось до 76 человек. В больницу попали 34 человека, в том числе 11 детей, ещё 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние заболевших оценивается как средне тяжёлое.

Ранее к медикам обратились 17 человек, которые пожаловались на боли в желудке. К вечеру 17 августа количество госпитализированных с симптомами отравления выросло до 33. 18 августа число пострадавших увеличилось до 56 человек. В Следственном комитете отметили, что все пострадавшие купили шаурму в пяти разных местах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».