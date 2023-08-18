Владимир, 18 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Во Владимирской области в результате отравления шаурмой пострадали 56 человек, сообщили 18 августа региональном управлении Роспотребнадзора.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«На настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших наблюдается повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул.

По предварительным результатам исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 17 августа, к медикам обратились 17 человек, которые пожаловались на боли в желудке. К вечеру количество госпитализированных с симптомами отравления увеличилось до 33.

В СК сообщили, что все пострадавшие купили шаурму в пяти разных местах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

14 июня в Братске было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в кафе быстрого питания. Первоначально с острой кишечной инфекцией госпитализировали 11 человек, в том числе пятерых детей. Позднее число зарегистрированных отравлений выросло до 101.