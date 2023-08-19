Владимир, 19 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Во Владимире число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой увеличилось до 76 человек, сообщили 19 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, общее число пострадавших выросло до 76 человек, из них 19 детей.

Госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей, ещё 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа к медикам обратились 17 человек, которые пожаловались на боли в желудке. К вечеру количество госпитализированных с симптомами отравления увеличилось до 33. 18 августа число пострадавших увеличилось до 56 человек.

В СК сообщили, что все пострадавшие купили шаурму в пяти разных местах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».