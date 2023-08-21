Казань, 21 августа, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В связи с закрытым небом в Москве сразу четыре летевших в российскую столицу самолёта приземлились в Казани. Об этом 21 августа сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казани Адель Гатауллин.

Дмитрий Коротаев /Известия

«В период с 07.00 до 08.00 (мск) 21 августа в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево международный аэропорт «Казань» принял на запасной аэродром четыре рейса», ― сказал в беседе с РИА Новости Гатауллин.

Он уточнил, что самолёты следовали рейсами из Орска, Челябинска и два из Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в 06:50 силами противовоздушной обороны над территорией Московской области обнаружили и нейтрализовали украинский беспилотник.

Потерявший управление дрон разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента пострадавших нет.

Утром 21 августа в московском аэропорту Внуково ввели ограничение на использование воздушного пространства в целях безопасности. Часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

Временные ограничения на вылет и прилёт рейсов ввели также и в международном аэропорту Домодедово. Такое решение приняла государственная корпорация по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов.