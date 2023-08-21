Домодедово, Московская область, 21 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Домодедово временно ввёл ограничения на вылет и прилёт рейсов, сообщили 21 августа в пресс-службе воздушной гавани.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По решению государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов с 06:26 мск», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа пресс-служба московского аэропорта Внуково объявила об ограничении на приём и вылет самолётов с 6:25 мск. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Рано утром 21 августа Минобороны сообщило о нейтрализации беспилотника ВСУ самолётного типа над территорией Подмосковья. Никто в результате ликвидации украинского дрона не пострадал.