Уфа, 20 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Под Уфой в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, водитель легковушки, предположительно, уснул за рулём. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Владимира Севастьянова

Утром 20 августа в Уфимском районе на 19 км автотрассы Западный обход Уфы произошло столкновение встречных автомобилей: легковой «Лады Гранты» и грузовика «Газель».

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира, помощь врачей потребовалась водителю «Газели».

«Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулём», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, уточняются обстоятельства происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в Пермском крае во время движения школьный автобус съехал с дороги, в результате пострадали из 20 пассажиров 16 человек, из них 15 детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека. Отмечается, что авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись автобус и легковой автомобиль Hyundai. По предварительным данным, столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения.

18 августа семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Красноярском крае. ДТП произошло утром на автомобильной дороге Курагино — Черемшанка. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь женщин.