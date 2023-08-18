Донецк, 18 августа, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате прогремевшего взрыва в центре Донецка. Очевидцы утверждают, что инцидент произошёл около 20:00 18 августа у лицея №5 на Школьном бульваре.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Ранения получили несколько человек, пострадавших госпитализировали кареты скорой помощи. На месте работают экстренные службы. Вероятно с БПЛА мог быть сброшен снаряд, передаёт РИА Новости.

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До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий.

В экстренных службах уточнили, что по предварительной информации все трое погибших были строителями, которые выполняли работы по ремонту бульвара. Рассматривается несколько версий произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа украинские боевики 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 115 снарядов с применением реактивной и ствольной артиллерии, заявил врио главы региона Денис Пушилин. В результате погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города. Им было от 25 до 27 лет, ещё один работник ранен.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Донецке, Макеевке, Васильевке и Никольском. Им оказывается необходимая медицинская помощь.