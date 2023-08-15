Анкара, 16 августа, 2023, 01:52 — ИА Регнум. В Турции 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории страны — на термометрах в провинции Эскишехир западнее Анкары закрепился показатель в 49,5 градусов Цельсия. Об этом сообщили в соцсетях местные власти.

74.mchs.gov.ru Жара

Самая высокая температура отмечена в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир.

Предыдущий рекорд в 49,1 градуса был зафиксирован в провинции Шырнак на юго-востоке Турции в июле 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, «тепловой взрыв» в Сахаре вызвал в Европе волну экстремальной жары, которая перемещается на юг Турции, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, на юге, на побережье Средиземного моря — 40–45 градусов, температура воды — 25–26 градусов.

Рост температуры воздуха связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Учёный напомнил, что минувшие восемь лет были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.