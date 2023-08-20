Анапа, Краснодарский край, 20 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Полицейские проводят проверку по факту появившейся в Сети информации, согласно которой неизвестные переставили выложенные буквы в названии села Сукко в бранное слово, сообщила 20 августа пресс-служба МВД России по городу Анапе в своём Telegram-канале.

МВД России по городу Анапе

«По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Местные жители выложили в Сеть фотографии огромного ругательства, которое видно почти из каждой точки села. Название села Сукко было выложено крупными белыми камнями на склоне горы еще несколько десятилетий назад. Этот объект стал одной из визитных карточек курорта.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подобный инцидент зафиксирован впервые.

Как передавало ИА Регнум, ранее неизвестная женщина в Мурманске осквернила мемориал воинов-афганцев. В ночь на 18 августа она облила памятник краской и скинула все цветы. Сейчас её разыскивает полиция.

12 августа в Санкт-Петербурге мужчина устроил фотосессию на Аничковом мосту, взобравшись на бронзового коня. Теперь ему грозит ответственность.