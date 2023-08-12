Санкт-Петербург, 12 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина устроил необычную фотосессию на Аничковом мосту, и теперь ему грозит ответственность. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Кадр из видео

Инцидент произошёл накануне вечером. В Сети очевидцы выложили видео.

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«Вандал забрался на бронзового коня на Аничковом мосту. Очевидно, мужчина решил максимально сблизиться с петербургским искусством», ― говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте».

В ближайшее время специалисты музея городской скульптуры тщательно осмотрят монумент. Если обнаружат повреждения, на хулигана напишут заявление в полицию.

В комитете напомнили, что четыре скульптурных композиции «Укротители коней» являются наследием и гордостью Санкт-Петербурга. Автор знаменитых шедевров Пётр Клодт потратил на их создание почти 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге желание двух молодых девушек сделать селфи на железнодорожных путях обернулось трагедией. Их сбила электричка. Инцидент произошёл в Курортном районе города. Машинист поезда рассказал, что, отъехав от станции, он услышал звук удара и резко затормозил.

Оказалось, что 20-летние девушки захотели сократить путь и оказались перед приближающимся поездом. Более того, они решили снять селфи на фоне электрички. Поезд задел их по касательной. Девушек госпитализировали с травмами.

В турецкой провинции Анталья в результате несчастного случая погиб россиянин. Забравшись на скалу, мужчина попытался сделать селфи, потерял равновесие и упал. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего, он скончался.