Мурманск, 18 августа, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Мурманске мемориал памяти воинам-афганцам осквернила неизвестная женщина. Об этом 18 августа сообщил мэр города Игорь Морарь в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Я искренне надеюсь, что тот, кто это сделал, не понимал смысла и последствий своего поступка. Не осознавал, сколько боли он причиняет тем, кто потерял своих родных, близких на войне в Афганистане», — написал Морарь.

Акт вандализма произошёл в ночь на 18 августа. Мемориал облили краской и скинули все цветы. Позднее полицейские увидели по камерам видеонаблюдения женщину, которая облила памятник краской. Сейчас её ищут

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в столице Болгарии Софии неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии. По словам очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, затем разбили тяжёлыми предметами гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие.

13 августа вандалы осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года.

8 августа был осквернён мемориальный военный комплекс Маарьямяэ в Таллине (Эстония). Вандалы написали русофобские лозунги на пилонах скульптуры «Гибнущие чайки», через которую идёт дорога к могилам советских воинов.