Москва, 20 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Последний тёплый и солнечный день будет в Москве 21 августа. Об этом 20 августа сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Известия/Константин Кокошкин

По его словам, атмосфера начинает готовиться к смене климатических сезонов.

«В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему тёплым и солнечным днем, воздух прогреется до плюс 20 — плюс 25, купальный сезон завершается», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он отметил, что во вторник, 22 августа Москву пересечёт полярный атмосферный фронт, возобновятся ливни, начнётся вторжение холодных воздушных масс. Температура воздуха будет ниже отметки плюс 20.

Тишковец рассказал, что в последующие дни будут по-осеннему холодные дожди, продолжится понижение температуры до плюс 12 — плюс 17 днём. При этом, благодаря антициклону, к следующим выходным потеплеет до плюс 15 — плюс 20.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса. Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в столице в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — их зафиксировали в 2010-м, 2014-м и 2022 годах.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе и в Московском регионе, первый осенний месяц будет довольно прохладным. По её словам, дневные температуры прогнозируются в пределах 13–18 градусов тепла, а по ночам в периоды похолоданий температура может опускаться до нулевых значений.