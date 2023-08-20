Москва, 20 августа, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Станислав Краевский заявил, что российские врачи сделали всё, чтобы спасти его ногу, в которую он был ранен в боях под Угледаром. Об этом написало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ещё в прошлом году Станислав Краевский 1975 года рождения был мирным мебельщиком в Харькове, осенью 2022 года он получил повестку, прошёл трёхнедельные курсы медиков и был отправлен на передовую. В бою под Угледаром военнослужащий получил серьёзные осколочные раны ноги.

Краевский признался, что для переднего края уровень его боевой подготовки был слабый, поскольку все курсы проходили в ускоренном темпе.

«Наша позиция была атакована. Пошёл контактный бой. Нас с нескольких сторон взяли, и начался ужас», — приводит агентство слова военнопленного, который уточнил, что в ходе боя он оказывал срочную медпомощь сослуживцам, они гибли на его глазах. В какой-то момент снаряд взорвался над бойцом, в результате он получил ранения.

По его словам, российские военные захватили окоп, в котором он находился, рекомендовав ему сдаваться.

Военнопленный подчеркнул, что боялся попасть в российский плен, наслушавшись ужасов украинской пропаганды. Он отметил, что не ожидал, что российские медики будут спасать его раненую ногу.

«Нам говорили, они будут издеваться. А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено — что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», — отметил он, добавив, что его никто не обижает, не запугивает. Сейчас пленный носит аппарат Елизарова.

Военнопленный обратил внимание на то, что в Харькове сильны пророссийские настроения.

«Дружить надо в любом случае», — отметил пленный.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.

Ранее трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. По словам одного из военнослужащих, украинские бойцы не могли выполнить ни одну из поставленных командиром задач из-за постоянных артиллерийских и миномётных обстрелов с левого берега, при этом командование постоянно находилось в тылу.