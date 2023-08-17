Москва, 17 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на слова одного из военнопленных.

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Перебежчик отметил, что в «учебке» в Житомирской области его готовили всего лишь на протяжении пяти дней, затем он был отправлен в 123-ю бригаду украинской теробороны. На второй день после прибытия в Херсонскую область, где дислоцировалась бригада, он оказался на позициях на правом берегу Днепра.

По словам военнослужащего, украинские бойцы не могли выполнить ни одну их поставленных командиром задач из-за постоянных артиллерийских и минометных обстрелов с левого берега, при этом командование постоянно находилось в тылу.

«На третьи сутки начали голодать. Паёк, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», — рассказал он, добавив, что отказался рисковать своей жизнью, приняв решение при первой же возможности сдаться в плен.

Возможность бежать представилась примерно через неделю, находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днём украинский военный заметил лодку, а ночью с двумя своими сослуживцами он переплыл на левый берег, пояснил он.

«Нашли белую тряпку, привязали её к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомёт», — отметил военнопленный, признавшись, что ему было очень страшно, поскольку в любой момент со стороны ВСУ могли начать стрелять.

Отмечается, что трёх украинских военных задержал российский патруль 8 августа около 23:00 в районе между населёнными пунктами Заводовка и Великая Лепетиха на левом берегу Днепра. У них было изъято три автомата АК-74, ручной противотанковый гранатомёт, три выстрела к нему, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца.

Медведев 8 августа написал, что в конфликте на Украине против России почти открыто воюет всё НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российской стороны имеется достаточно сил для достижения целей СВО и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире «Первого канала» о расстрелах в частях украинской армии военных, которые отказываются идти в наступление на передовой спецоперации. По словам Балицкого, уже порядка 500 украинских солдат отказались от наступления на запорожском направлении.