Вашингтон, 20 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Представители западных стран прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам ни Москвы, ни Киева. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — пишет газета.

В материале указывается на то, что главная цель Украины по «восстановлению её территориальной целостности» является отдаленной перспективой из-за ограниченной поддержки ключевых союзников, которые опасаются излишних рисков и затрат.

Авторы материала в качестве примера неуверенных партнёров Киева называют США и Германию.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Bild опубликовало 19 августа три возможных сценария действий Украины в ходе конфликта. Их назвал заместитель главного редактора Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве, где говорил с руководством Украины.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, российский лидер напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы. При этом, добавил он, условия России не изменились — это денацификация и демилитаризация Украины. Джабаров подчеркнул, что Москва в самом деле не закрывала двери для переговоров, но те условия, которые выдвигает Украина (возвращение к её границам 1991 года, дойти до Крыма и прочее), даже не будут обсуждаться. При таких требованиях никто не будет вести переговоры с Украиной.