Берлин, 19 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Немецкое издание Bild опубликовало 19 августа три возможных сценария действий Украины в ходе конфликта. Их озвучил заместитель главного редактора Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве, где говорил с украинским руководством.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, первый сценарий — Украина будет воевать без переговоров с Россией. Он отметил, что сейчас власти Украины не хотят «прогибаться под давлением» и планируют дальнейшее наступление, сохраняя оптимизм. Если же не удастся осуществить прорыв в 2023 году, они планируют ещё одно контрнаступление весной 2024 года.

По второму сценарию, который указали в Bild, Украина будет дальше вести боевые действия, но начнёт переговоры с Россией.

Третий сценарий предполагает остановку контрнаступления ВСУ. В этом случае, отметил Ронцхаймер, российские военные перейдут в ответную атаку и займут новые территории, в частности в Харьковской области. Он назвал этот сценарий ужасным для Киева.

Как передавало ИА Регнум, Россия пока не видит перспектив переговоров с Западом по Украине, а призывы западных политиков к ним Москва расценивает как «тактическую уловку», заявил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что на разных международных мероприятиях без участия России обсуждают и убеждают развивающиеся страны поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Запад в очередной раз пытается выиграть время, дать истощённым ВСУ передышку и вновь накачать их оружием, считает министр.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, российский лидер напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.