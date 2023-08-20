Москва, 20 августа, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-24» установили на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Космический центр «Южный»

«Ракета «Союз» с «Прогрессом» на старте!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что после установки её в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты продолжили готовить ракету к пуску.

На «Союз» были нанесены изображения, посвященные 300-летию города Екатеринбурга и 100-летию учёного и конструктора межконтинентальных баллистических ракет, носителей и космических аппаратов Владимира Уткина.

Запустить ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-24» планируется 23 августа в 04:08 мск.

Уточняется, что «Прогресс МС-24» доставит на Международную космическую станцию 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, продукты и одежду для экипажа.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-23». На борту «Прогресс МС-23» были нанесены изображения, посвящённые 300-летию Перми и 60-летию полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

На корабле находилось 2,5 тонны грузов: топливо, питьевая вода, оборудование, материалы, а также наноспутник, созданный студентами МГТУ им. Баумана.