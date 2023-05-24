Москва, 24 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-23» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию вёл 24 мая «Роскосмос».

Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»/РИА Новости Ракета «Союз-2.1а»

Пуск состоялся в 15:56 (мск) с площадки №31 космодрома. Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на 19:21 (мск).

На борту «Прогресс МС-23» нанесены изображения, посвящённые 300-летию Перми и 60-летию полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

На корабле находится 2,5 тонны грузов: топливо, питьевая вода, оборудование, материалы, а также наноспутник, созданный студентами МГТУ им. Баумана.

Как сообщало ИА Регнум, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23» 21 мая была установлена на стартовый стол космодрома Байконур.