Донецк, 15 февраля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Донецке сотрудники правоохранительных органов изъяли четыре незаконно приобретённые гранаты РГД-5. Об этом 15 февраля сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Nabokov РГД-5

Сообщается, что неустановленное лицо приобрело гранаты РГД-5 и поместило их в багажное отделение автомобиля «КамАЗ» с целью незаконной перевозки.

11 февраля машина, которая следовала из Луганска, была остановлена на таможенном посту в Донецке. Во время досмотра в сумке были обнаружены опасные предметы, которые направили на исследование.

Согласно справке, четыре металлических предмета эллипсоидной формы с гладкой поверхностью являются боевыми ручными осколочными гранатами РГД-5, каждая из которых содержит заряд тротила массой 100-115 г, пригодного для производства взрыва.