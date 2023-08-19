Амурская область, 19 августа, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В Белогорский муниципальный округ направлена аэромобильная группировка МЧС России по Амурской области для ликвидации последствий дождевого паводка, в результате которого подтоплены оказались частные дома и участки, сообщили 19 августа в региональном управлении ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«По оперативным данным, в зону подтопления попали 25 частных жилых домов, 26 приусадебных участков, внутрипоселковые дороги», — говорится в Telegram-канале управления.

В состав аэромобильной группировки вошли 28 человек. Спасатели оснащены техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для проведения работ и оказания адресной помощи гражданам. При помощи беспилотников будет осуществляться мониторинг паводковой ситуации.

В населённых пунктах работают сотрудники Белогорского пожарно-спасательного гарнизона, на места выехали оценочные комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, камчатский посёлок Паужетка Усть-Большерецкого района остался отрезан от наземного сообщения в результате резкого подъёма воды в местной реке. По факту обрушения моста через реку Паужетка во время циклона прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края организовала проверку. В посёлке Паужетка проживает около 80 человек в 11 жилых домах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил об угрозе надвигающихся на регионы Дальнего Востока нескольких циклонов. Об обильных дождях синоптик предупреждал жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края. Есть большая вероятность выхода рек из берегов с подтоплениями, заключил он.