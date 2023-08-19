Камчатский край, 19 августа, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Камчатский посёлок Паужетка Усть-Большерецкого района остался отрезан от наземного сообщения в результате резкого подъёма воды в местной реке, сообщил 19 августа министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Тимин Евгений Паводок

«В селе 50 местных. 30 туристов, семь работников администрации Озерновского поселения, семь детей. Продуктов на неделю. Мост «уплыл» чуть ниже крайнего дома», — написал глава ведомства.

Лебедев пообещал доставить двух механизаторов. На бульдозере и экскаваторе они вытянут мост на берег, чтобы реку не запрудило.

Электроопоры не повреждены, водозаборы станции требуют ремонта, добавил глава регионального МЧС.

За прошедшую ночь вода в реке Паужетка упала на полтора-два метра. Река остаётся непреодолимым препятствием. Пострадавших и подтоплений жилых домов нет, заключил Лебедев.

По факту обрушения моста через реку Паужетка во время циклона прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края организовала проверку. В посёлке Паужетка проживает около 80 человек в 11 жилых домах.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Всемирной метеорологической организации ООН Омар Баддур заявил, что в случае увеличения температуры на два градуса есть вероятность увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек.

По состоянию на 17 августа, в Приморском крае три населённых пункта оставались отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка. Совокупное население посёлка Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе Приморья, а также села Фурманово в Ольгинском округе составляет около 400 человек.