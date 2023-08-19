Вашингтон, 19 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Украинцы заканчивают обучение управлению американскими танками Abrams в Германии, но домой они не вернутся до тех пор, пока обещанные киевской армии танки не будут готовы к отправке. Об этом сообщили газета Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

Отмечается, что 200 украинцев заканчивают «одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения» в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр.

«Солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк не будет готов», — пояснил О’Доннелла.

Предполагается, что подготовка военных продлится до осени.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон официально одобрил поставку на Украину первой партии американских танков Abrams. Бронетехнику планируется поставить Киеву в начале осени. Вместе с ними на Украину обещают передать запчасти, ремонтную базу, боеприпасы.

В танках Abrams, которые поставят Киеву, не будет передовой электроники. Американские специалисты считают, что при использовании в ВСУ эти технологии выйдут из строя до вступления техники в бой.