Вашингтон, 31 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Военные инженеры США демонтируют всю передовую электронику с танков Abrams перед тем, как отправить их на поле боя на территории Украины. Об этом написал журнал Newsweek.

Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС Танки Abrams

В статье говорится о том, что высокотехнологичные танки Abrams, которые представляют собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники ещё до того, как они вступят в бой на Украине.

Отмечается, что электроника M1A2, как правило, более продвинутая, что даёт некоторые преимущества экипажу танка, особенно наводчику и командиру, но данные системы более сложны и требуют большей подготовки и поддержки, что делает конструкцию M1A1 лучшим выбором для того, чтобы танки работали и использовались в Украине.

Как передавало ИА Регнум, власти США намерены передать ВСУ танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. По информации СМИ, эти танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил.

Министерство обороны США собирается отправить Украине 31 танк Abrams. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в $2,6 млрд. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.