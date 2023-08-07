Вашингтон, 7 августа, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Вашингтон официально одобрил поставку на Украину первой партии американских танков Abrams. Об этом 7 августа объявил журналистам глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что бронетехнику планируется поставить Киеву в начале осени. Вместе с ними на Украину обещают поставить запчасти, ремонтную базу, боеприпасы.

«Теперь танки должны попасть в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что с ними связано», — сказал Буш.

Ранее в США сообщили, что в танках Abrams, которые поставят Киеву, не будет передовой электроники. Американские специалисты считают, что при использовании в ВСУ эти технологии выйдут из строя до вступления техники в бой. Всего в планах минобороны США поставить на Украину 31 танк.

Как сообщало ИА Регнум, немецкие танки Leopard, поступившие на вооружение ВСУ, уже становились целями для российских бойцов. 4 августа 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона потеряла 25 таких танков. Всего ВСУ потеряли свыше 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин.