Берлин, 19 августа, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Украинская армия понесла большие потери среди командирского состава, поэтому ВСУ нуждаются в пополнении военачальников, передаёт слова генерала бундесвера Андреаса Марлоу агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения», — отметил немецкий офицер.

Генерал рассказал журналистам о подготовке украинских военных иностранными инструкторами на полигоне Клитц в Германии.

В рамках миссии западные войска в 2023 году обучили в Германии около 6200 украинцев. Им объясняли не только управление современными системами ПВО, но и вождение, стрельбу из современных танков, таких как Leopard 2.

Называть точное количество обученных украинских танкистов и доставленных на Украину танков Марлоу называть не стал.

Как сообщало ИА Регнум, военный обозреватель немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке отметил, что украинские войска ввели стратегические резервы на запорожском направлении. В бригаду входят 2000 военных, которые вооружены британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder, а также американскими колесными БТР Stryker. В ходе подготовки к наступлению бойцы этого соединения на протяжении двух месяцев обучались в Великобритании, сказал эксперт.

По словам заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, безвозвратные потери сил украинской армии с момента начала контрнаступления превысили 40 тысяч человек, их число постоянно растёт. Украинское контрнаступление идёт уже третий месяц, но противник не может похвастаться ничем, кроме как потерей десятков тысяч своих бойцов и более половины техники, поставленной Западом, констатировал российский военный.