Вашингтон, 12 июля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Марджори Тейлор Грин предложила властям страны выйти из НАТО. Об этом говорится в списке поправок к оборонному бюджету США, представленных ею 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Слушания по законопроекту о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону прошли в Конгрессе США во вторник. Марджори Тейлор Грин представила шесть поправок, среди которых также значится введение запрета на финансирование, поставку вооружений, боеприпасов и других ресурсов на Украину.

Она добавила, что НАТО не является надёжным партнёром Соединённых Штатов Америки, поэтому американские налогоплательщики не должны оплачивать затраты Североатлантического альянса.

Кроме того, Тейлор Грин предложила ввести запрет на поставки американских истребителей F-16 на Украину, так как подобные действия поставят под удар обороноспособность США.

Как передавало ИА Регнум, ранее конгрессвумен раскритиковала решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Свою критику она объяснила в первую очередь тем, что отправка такого рода боеприпасов является эскалацией войны со стороны США, что в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу.