Владивосток, 17 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В Приморском крае два посёлка и село остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили 17 августа в пресс-службе «Примавтодора».

Юрий Смитюк/ТАСС

Так, отрезанными остаются посёлки Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе Приморья, а также село Фурманово в Ольгинском округе.

Совокупное население указанных населённых пунктов составляет около 400 человек.

Как сообщало ИА Регнум, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося к Приморскому краю тайфуна LAN. 17 августа ливни обрушатся на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы. Может выпасть от 100 мм осадков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что органы власти должны не расслабляться и внимательно следить за ситуацией с тайфуном, который подходит к Дальнему Востоку.