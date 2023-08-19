Китай будет противостоять США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Посольство: Китай будет противостоять США в попытках создать военные блоки в АТР
Вашингтон, 19 августа, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Власти КНР намерены противостоять попыткам Белого дома создавать группировки и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили РИА Новости в посольство КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трёхсторонней встречи руководителей США, Японии и Южной Кореи в резиденции президента Джо Байдена.
Комментируя прошедший 18 августа трёхсторонний саммит, дипломаты однозначно заявили, что Китай «чётко обозначил свою позицию».
«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в АТР блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — пояснили в дипмиссии КНР.
Как сообщало ИА Регнум, США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая, заявил 15 августа начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков. Вашингтон ставит перед странами АТР условия: либо принять их сторону, либо оказаться под санкциями, сказал также Костюков.
В июле глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И политику НАТО в АТР.