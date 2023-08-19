Вашингтон, 19 августа, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Власти КНР намерены противостоять попыткам Белого дома создавать группировки и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили РИА Новости в посольство КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трёхсторонней встречи руководителей США, Японии и Южной Кореи в резиденции президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Комментируя прошедший 18 августа трёхсторонний саммит, дипломаты однозначно заявили, что Китай «чётко обозначил свою позицию».

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в АТР блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — пояснили в дипмиссии КНР.

Как сообщало ИА Регнум, США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая, заявил 15 августа начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков. Вашингтон ставит перед странами АТР условия: либо принять их сторону, либо оказаться под санкциями, сказал также Костюков.

В июле глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И политику НАТО в АТР.