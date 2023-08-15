Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Кубинка, Московская область, 15 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Вашингтон ставит перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) условия: либо принять их сторону, либо оказаться под санкциями. Об этом 15 августа заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по безопасности.
«США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряжённости вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций», — сказал Костюков.
Он добавил, что американская администрация намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю.
Костюков, в частности, подчеркнул, что для затягивания конфликта на Украине США оказывают целенаправленное воздействие на Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, добиваясь от них поставок Киеву бронетехники и боеприпасов советского производства.
Также он отметил, что под давлением Вашингтона Южная Корея пошла на передачу американцам полумиллиона 155-миллиметровых снарядов, большая часть которых доставлена киевскому режиму.
Как сообщало ИА Регнум, Костюков заявил, что США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая. Он добавил, что для противодействия Москве и Пекину администрация США планирует переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов.
Кроме того, Костюков отметил, что США хотят создать в АТР две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности. В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио.