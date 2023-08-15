Кубинка, Московская область, 15 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Вашингтон ставит перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) условия: либо принять их сторону, либо оказаться под санкциями. Об этом 15 августа заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по безопасности.

Алексей Майшев/ РИА Новости Начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по безопасности

«США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряжённости вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций», — сказал Костюков.

Он добавил, что американская администрация намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю.

Костюков, в частности, подчеркнул, что для затягивания конфликта на Украине США оказывают целенаправленное воздействие на Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, добиваясь от них поставок Киеву бронетехники и боеприпасов советского производства.

Также он отметил, что под давлением Вашингтона Южная Корея пошла на передачу американцам полумиллиона 155-миллиметровых снарядов, большая часть которых доставлена киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, Костюков заявил, что США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая. Он добавил, что для противодействия Москве и Пекину администрация США планирует переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов.

Кроме того, Костюков отметил, что США хотят создать в АТР две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности. В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио.