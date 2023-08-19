Вашингтон, 19 августа, 2023, 03:40 — ИА Регнум. США потеряли возможность поддержать более ранние мирные переговоры России и Украины. Об этом написала газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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«Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров», — цитирует издание высказывание должностного лица.

Чиновник при этом заявил о маловероятности России пойти на переговоры. По его словам, украинское контрнаступление никто из высокопоставленных лиц не считает ошибкой.

По мнению другого американского чиновника, администрация Белого дома растеряна в дальнейших действиях на Украине. Власти США признают, что не собираются вечно поддерживать Киев. Что же тогда Вашингтон будет делать, недоумевает чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, Россия пока не видит перспектив переговоров с Западом по Украине, а призывы западных политиков к ним Москва расценивает как «тактическую уловку», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что на разных международных мероприятиях без участия России обсуждают и убеждают развивающиеся страны поддержать «формулу мира» Зеленского. Запад в очередной раз пытается выиграть время, дать истощённым ВСУ передышку и вновь накачать их оружием, считает министр.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал начать переговоры по Украине без предварительных условий. Конфликта можно было избежать, а остановить его можно и сейчас, считают в Минске.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.