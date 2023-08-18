Москва, 19 августа, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что да нанный момент перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине нет, а призывы западных политиков к ним Москва расценивает как «тактическую уловку». Своё мнение министр иностранных дел озвучил в интервью журналу «Международная жизнь».

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Лавров отметил, что на разных международных мероприятиях без участия России обсуждают и убеждают развивающиеся страны поддержать «формулу мира» Зеленского.

«Москву обвиняют в «нежелании участвовать в переговорах», а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается», сказал глава российского МИД.

Лавров также отметил, что «лицемерные призывы» Запада к переговорам, Россия расценивает как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным ВСУ передышку и вновь накачать их оружием.

Как сообщало ИА Регнум, Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав. Об этом 15 августа заявил Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Москва ценит усилия стран Глобального Юга в поиске реалистичных путей разрешения украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, принципиально важно, что предложения по урегулированию опираются на чёткое понимание истинных причин и природы конфликта как следствия подрыва Западом принципа неделимости безопасности.