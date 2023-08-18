Гаага, Нидерланды, 19 августа, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В ходе манифестации перед посольством Турции в Гааге группа нидерландских ультраправых разорвала и растоптала священный Коран. О происшествии написало агентство Франс Пресс.

(сс) Afshad Коран

Зачинщиком, разорвавшим Коран, стал лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Вандализм возмутил полсотни участников контрдемонстрации, путь к посольству которым заблокировала полиция.

В Вагенсвельда протестующие бросали камни, он с радикалами убежал. Полиция преградила дорогу демонстрантам.

Как сообщало ИА Регнум, закрывающие глаза на сожжение Корана европейские лидеры своим молчанием косвенно причастны к этому, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он осудил отсутствие реакции у политического руководства Европы, некоторых СМИ на акции с сожжением священных писаний в Швеции и Дании.

47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами в мангале на берегу шведского озера Меларен с разрешения полиции и в её присутствии сожгла Коран. Иранка считает, что «необходимо уничтожить все религии».

В конце июня полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. В этом участвовал иммигрант из Ирака. Акция вызвала волну протестов в исламских странах. Так, в Багдаде протестующие взяли штурмом здание шведского посольства и подожгли его. Кроме того, иракские власти объявили о высылке из страны посла Швеции Джессики Свардстрём.