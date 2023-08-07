Каракас, 7 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Закрывающие глаза на сожжение Корана европейские лидеры своим молчанием косвенно причастны к этому, заявил в эфире телеканала Al-Mayadeen президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Иван Шилов ИА Регнум Осквернение Корана

Политик осудил отсутствие реакции у политического руководства Европы, некоторых СМИ на акции с сожжением священных писаний в Швеции и Дании.

«Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию в других странах? <…> Мы почувствовали бы большое негодование», — сказал Мадуро.

Политик подчеркнул, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульманских народов и деятельность уничтожающих копии Корана в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами в мангале на берегу шведского озера Меларен с разрешения полиции и в её присутствии сожгла Коран. Иранка считает, что «необходимо уничтожить все религии».

В конце июня полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. В этом участвовал иммигрант из Ирака. Акция вызвала волну протестов в исламских странах. Так, в Багдаде протестующие взяли штурмом здание шведского посольства и подожгли его. Кроме того, иракские власти объявили о высылке из страны посла Швеции Джессики Свардстрём.

В январе 2023 года датский политик и лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме. По предварительным данным, он получил на это разрешение правительства Швеции. Таким образом он хотел продемонстрировать, что не согласен с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в решении вопросов, касающихся Дании и Швеции.