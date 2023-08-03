Стокгольм, 4 августа, 2023, 00:37 — ИА Регнум. В Стокгольме с разрешения полиции и в её присутствии прошла акция сожжения Корана. Подробности передает турецкое агентство Anadolu.

(сс) Afshad Коран

Сообщается, что священную книгу мусульман сожгла 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Сделала она это в мангале на берегу озера Меларен. Иранка считает, что «необходимо уничтожить все религии».

Как сообщало ИА Регнум, Швеция столкнулась с самым серьёзным ухудшением ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, заявил шведский премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам переговоров с главой датского кабинета министров Метте Фредериксен.

Они обсуждали акции с сожжением Корана, которые прошли в обоих государствах. Кристерссон считает, что проблемами в области безопасности могут воспользоваться некоторые государства.

В конце июня полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. В этом участвовал иммигрант из Ирака.

Акция вызвала волну протестов в исламских странах. Так, в Багдаде протестующие взяли штурмом здание шведского посольства и подожгли его. Кроме того, иракские власти объявили о высылке из страны посла Швеции Джессику Свардстрём.