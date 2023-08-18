Донецк, 18 августа, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащему украинской армии за корректировку обстрелов по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Наводчика приговорили к 12 годам колонии. О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Кадр из видео Оператор станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 24-летний Егор Куранов

Обвиняемым был оператор станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 24-летний Егор Куранов. Он признан виновным в жестком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

В ходе следствия и в суде установлено, что с 30 ноября 2018 года Куранов вёл корректировку обстрелов по жилым домам и гражданской инфраструктуре Новоазовского района и посёлка Александровка на западе Донецка. Использовал осужденный беспилотники.

В результате обстрелов на западе Донецка был ранен мужчина, в селе Коминтерново Новоазовского района разрушен жилой дом, частично пострадало здание магазина, в посёлке Александровка получил ранения местный житель.

Кроме того, подсудимый в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода «Азовмаш», ранил мирного жителя, который шёл по улице.

«С учётом позиции гособвинителя суд приговорил Куранова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, верховный суд ДНР приговорил командира «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27-летнего Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Установлено, что 12 апреля 2022 года военнослужащие отдельного отряда спецназначения задержали мирного жителя и доставили его в административное здание в Мариуполе, где командир отдал приказ об убийстве мужчины. Килюшик исполнил приказ.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес обвинительный приговор трём украинским морским пехотинцам. Их признали виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя.