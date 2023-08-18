Москва, 18 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Балкон квартиры Алексея Мишурова — следователя, который занимался делом о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, облили бензином и подожгли. Сейчас полиция ищет виновников пожара. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Алексей Мишуров — бывший следователь МВД

Так, вечером 17 августа в полицию поступило сообщение о поджоге балкона на первом этаже одного из домов по улице Бирюлевской. Пожар смогли потушить своими силами владельцы квартиры. Также они рассказали о том, что возгорание не было случайностью. Неизвестные разлили бензин под балконом, а затем подожгли горючее. Оказалось, что владельцем пострадавшей квартиры является 40-летний Алексей Мишуров — следователь, который вёл дело о скандальном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Сейчас по факту поджога его квартиры проводится проверка.

«Возгорание балкона заметила дочь собственника, набрала воды и потушила его. Личности поджигателей устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Мишуров получил широкую известность в связи с расследованием громкого ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном модели Lada Granta. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. Суд приговорил актёра к 7,5 годам лишения свободы. Через год после приговора Алексей Мишуров уволился из правоохранительных органов, это произошло 29 октября 2021 года. Он объяснил свой выход на пенсию естественным ходом вещей. Мишуров отслужил в правоохранительных органах 24 года. Дело Ефремова не стало для него последним, после него он вёл расследование похожего ДТП.