Симферополь, 18 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками «Движения первых» на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.

Алексей Майшев/РИА Новости Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко

Кириенко отметил, что проект стал не только неотъемлемой частью фестиваля, но и доброй традицией, а нет ничего важнее, чем сохранение традиций и в семье, и в стране. Он поддержал школьников и выразил восхищение родителям, которые бережно передают им свою любовь, уважение, увлечение, своё творчество.

«У этого проекта есть особая миссия. Он должен стать основой для формирования экосистемы семейных сообществ «Движения первых», — сказал замруководителя администрации президента.

Кириенко добавил, что участникам данного мероприятия предстоит стать соавторами идей и форматов работы, которые помогут семьям во всех уголках России на регулярной основе принимать участие в деятельности движения.

«Это действительно важно, когда и дети, и родители объединены общими делами. Именно так происходит обмен опытом, выстраиваются отношения между разными поколениями, появляется ощущение единства семьи», — заключил он.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кириенко в ходе своего визита в Луганск в преддверии нового учебного года осмотрел несколько образовательных объектов — две школы в столице республики и площадку Дома молодёжи, где завершаются отделочные работы. Этот объект должен быть сдан к сентябрю 2023 года.

Кроме того, первый замглавы администрации президента России провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры связи в Донецкой и Луганской народных республиках.