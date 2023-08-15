Луганск, 15 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры связи в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказал 15 августа в своём Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный Телеграм-канал Временно исполняющего обязанности Главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника Сергей Кириенко и Леонид Пасечник

«Председатель правительства нашей республики Сергей Козлов доложил о том, что делается, чтобы к концу текущего года существенно улучшить качество услуг интернета и телерадиовещания, к которым у жителей по-прежнему остается много вопросов», — отметил Пасечник.

Министерству топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР поставлена задача обеспечить устойчивым электропитанием ключевые объекты связи и телерадиовещания, подчеркнул врио главы республики. Первоочередное внимание будет оказываться подключению к сетям социально значимых объектов и обеспечению максимального доступа жителей республики к программе «Русский мир», отметил он.

«В условиях постоянных боевых действий, конечно, есть объективные проблемы. Но с поправкой на них мы уже сейчас активно перестраиваем всю инфраструктуру связи под российские стандарты работы», — добавил Пасечник, поблагодарив федеральные власти за поддержку и выразив уверенность в том, что поставленные задачи будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего визита в Луганск Кириенко в преддверии нового учебного года также осмотрел несколько образовательных объектов — две школы в столице республики и площадку Дома молодёжи, где завершаются отделочные работы. Этот объект должен быть сдан к сентябрю 2023 года.