Москва, 27 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), и это на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД в опубликованном 27 июля аналитическом отчете.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По их данным, в результате аварии с участием СИМ пострадали 1082 человека, включая 432 детей в возрасте младше 16 лет. Этот показатель на 183,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом статистика погибших в ДТП с электросамокатами выросла на 100% — за указанный период в результате таких ДТП погибли 12 человек, включая одного ребёнка.

Самое большое количество таких аварий было зафиксировано в Москве (238 случаев) и Санкт-Петербурге (64), а также в Пермском крае (68), Омской (63), Свердловской (34), Тюменской (66) и Челябинской (48) областях.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в результате столкновения легкового автомобиля и электросамоката на набережной Ижевска погибла молодая женщина. Водитель электросамоката, катавший на нём в нарушение правил женщину, не справился с управлением и допустил выезд на проезжую часть, где столкнулся с легковым автомобилем.

Позднее в Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. От удара она упала на дорогу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 июля заявила, что для наказания нарушителей на электросамокатах нужны средства идентификации таких СИМ. Она уточнила, что в данный момент обсуждается вопрос об установке номеров на электросамокаты.