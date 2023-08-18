Москва, 18 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ДНР три пункта боепитания подразделений ВСУ. Об этом 18 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что на донецком направлении за сутки успешно отражены три атаки ВСУ около населённых пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронемашины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Как ранее передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино Запорожской области. Он отметил, что ВСУ предпринимают постоянные попытки штурма. По его словам, они пытаются, как правило, без тяжёлой техники, просто живой силой просочиться внутрь населённого пункта.