Киев, 18 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Зимой на Украине могут отключать электричество на долгое время даже при отсутствии ракетных ударов по инфраструктуре. Такое мнение выразил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

Дарья Антонова ИА Регнум

Эксперт отметил, что даже если не будет ракетных ударов, то всё равно будут производиться отключения.

По его словам, если зима будет тёплая, то и без ударов ситуация будет такая же, как и год назад.

«В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов», — приводит его слова украинское издание UBR. ua.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля потребители Одесской, Сумской и Днепропетровской областей остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме. Авария произошла на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской области, что привело к отключению линии электропередачи.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики.

Президент Владимир Путин 13 июня на встрече с военкорами заявил, что Россия реагирует на нарушение «красных линий» и начало специальной военной операции на Украине было одним из ответов на действия Киева и Запада.

Российский лидер уточнил, что российская армия продолжит избирательно наносить удары по объектам на территории Украины и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как делают ВСУ. Ранее Путин заявил, что украинские власти действуют как террористический режим, и подчеркнул, что Москва не может применять методы, используемые Киевом. Путин также допустил, что на территории Украины придётся создать санитарную зону, чтобы исключить атаки на территорию России.