Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества
Украинский эксперт: зимой электричество на Украине будут отключать даже без ракетных ударов
Киев, 18 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Зимой на Украине могут отключать электричество на долгое время даже при отсутствии ракетных ударов по инфраструктуре. Такое мнение выразил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.
Эксперт отметил, что даже если не будет ракетных ударов, то всё равно будут производиться отключения.
По его словам, если зима будет тёплая, то и без ударов ситуация будет такая же, как и год назад.
«В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов», — приводит его слова украинское издание UBR. ua.
Как передавало ИА Регнум, 22 июля потребители Одесской, Сумской и Днепропетровской областей остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме. Авария произошла на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской области, что привело к отключению линии электропередачи.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики.
Президент Владимир Путин 13 июня на встрече с военкорами заявил, что Россия реагирует на нарушение «красных линий» и начало специальной военной операции на Украине было одним из ответов на действия Киева и Запада.
Российский лидер уточнил, что российская армия продолжит избирательно наносить удары по объектам на территории Украины и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как делают ВСУ. Ранее Путин заявил, что украинские власти действуют как террористический режим, и подчеркнул, что Москва не может применять методы, используемые Киевом. Путин также допустил, что на территории Украины придётся создать санитарную зону, чтобы исключить атаки на территорию России.