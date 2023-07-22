Киев, 22 июля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Часть потребителей Одесской, Сумской и Днепропетровской областей остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, сообщили 22 июля в министерстве энергетики Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за технологических нарушений без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что авария произошла на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской области, что привело к отключению линии электропередачи.

Без электроэнергии остаются часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ 20 июля нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Таков ответ России на теракт, организованный Украиной 17 июля на Крымском мосту.

Днём ранее, 19 июля, в ведомстве сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области.