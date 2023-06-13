Москва, 13 июня, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Россия реагирует на нарушение «красных линий», и начало специальной военной операции (СВО) на Украине было одним из ответов на действия Киева и Запада. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий? Это самое главное. Мы много раз говорили: не надо этого делать», — сказал Путин.

Он напомнил, что это Киев начал вооружённый конфликт на Донбассе в 2014 году, а теперь Россия пытается его завершить, хотя этого приходится добиваться с помощью применения оружия. Президент также назвал другие случаи, когда Москва отвечала на недопустимые действия.

«Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление «красных линий»? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Украины в Киеве — разве это не ответ? Ответ!» — заявил президент.

Путин также отметил, что не все ответы делают достоянием СМИ. Он также заявил, что российская армия продолжит наносить точные удары по объектам на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отметил, что Украина перешла к откровенно террористической деятельности. Он подчеркнул, что Москва борется с этим, но является правовым государством и не может применять такие же методы, которые использует Киев. Российский лидер назвал «придурками» украинских военнослужащих, атакующих гражданские объекты в России.