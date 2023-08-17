Вашингтон, 18 августа, 2023, 00:18 — ИА Регнум. США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

AF.mil F-16

«Мы работаем с коалицией наших партнёров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN.

При этом представитель Белого дома отметил, что обучение украинских пилотов должно начаться «относительно скоро».

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Об этом 16 августа сказал советник командования ВСУ Юрий Игнат, отметив, что «на этот самолёт были большие надежды».

Лётчики ВСУ будут проходить обучение — «вопрос сдвинулся с места». Также Игнат добавил, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников — Украина нуждается в усилении ПВО.

Эксперты заявили, что власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении.