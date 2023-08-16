На Украине заявили, что ВСУ не получат истребители F-16 в 2023 году
Командование ВСУ: Украина не получит истребители F-16 от США в 2023 году
Киев, 16 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Об этом 16 августа в эфире телемарафона сказал советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат, отметив, что «на этот самолёт были большие надежды».
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. Самолёт действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от атак России», — признал Игнат.
При этом военный уточнил, что лётчики ВСУ будут проходить обучение — «вопрос сдвинулся с места». Также Игнат добавил, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников — Украина нуждается в усилении ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении, отметили 14 августа обозреватели The New York Times.
Украина проигрывает в сражении за небо, поскольку ВСУ не хватает вертолётов и самолётов, а система ПВО не справляется с российскими противотанковыми ракетами, которые могут запускаться со значительных расстояний или лететь на слишком малой для украинской системы ПВО высоте.
ВСУ даже с помощью западной техники не могут справиться с оборонительными укреплениями Вооружённых сил России и минными полями перед ними, заявил 16 августа журналист Ник Уолш.