Киев, 16 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Об этом 16 августа в эфире телемарафона сказал советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат, отметив, что «на этот самолёт были большие надежды».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. Самолёт действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от атак России», — признал Игнат.

При этом военный уточнил, что лётчики ВСУ будут проходить обучение — «вопрос сдвинулся с места». Также Игнат добавил, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников — Украина нуждается в усилении ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении, отметили 14 августа обозреватели The New York Times.

Украина проигрывает в сражении за небо, поскольку ВСУ не хватает вертолётов и самолётов, а система ПВО не справляется с российскими противотанковыми ракетами, которые могут запускаться со значительных расстояний или лететь на слишком малой для украинской системы ПВО высоте.

ВСУ даже с помощью западной техники не могут справиться с оборонительными укреплениями Вооружённых сил России и минными полями перед ними, заявил 16 августа журналист Ник Уолш.