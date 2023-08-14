Вашингтон, 14 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать Украине существенной помощи в контрнаступлении, отметили 14 августа обозреватели The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Администрация Байдена на протяжении более чем года не позволяла странам НАТО отправлять Украине истребители F-16. К моменту, когда пилотов обучат использованию этих современных самолётов, будет уже слишком поздно, чтобы они защищали ВСУ в процессе контрнаступления», — полагают авторы.

Сейчас Украина проигрывает в сражении за небо, поскольку ВСУ не хватает вертолётов и самолётов, а система ПВО не справляется с российскими противотанковыми ракетами, которые могут запускаться со значительных расстояний или лететь на слишком малой для украинской системы ПВО высоте, добавили обозреватели издания.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны решат поставлять истребители F-16 Украине, это приведёт лишь к дополнительному разжиганию конфликта. F-16 будут гореть точно так же, как уже горят германские танки «Леопард», добавил президент.

В начале августа 2023 года в Пентагоне сообщили, что президент США Джозеф Байден согласовал решение о начале обучения лётчиков ВСУ работе с истребителями F-16 в ряде стран НАТО. При этом американские СМИ отмечали, что первая группа пилотов ВСУ из шести человек закончит обучение не ранее лета 2024 года, а следующая группа — лишь в конце 2024 года.